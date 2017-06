Campo Progressista, ecco il gruppo: i "pisapiani" a Palazzo Marino

Campo progressista: "pisapiani" a Palazzo Marino

di Fabio Massa

Ormai è tempo di uscire e di fare Campo Progressista anche a Milano. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, nei prossimi giorni si completerà la fase di transizione iniziata prima del congresso dem, con la formazione di un nuovo gruppo consiliare a Palazzo Marino. Il punto è che non sarà - come aveva incautamente preconizzato Francesco Laforgia - la formazione di Articolo 1 - MDP, ma quella di Campo Progressista. I tempi iniziano ad essere stretti, visto che il primo luglio Giuliano Pisapia ha deciso di "convocare" tutte le anime di sinistra per fare qualcosa di largo e dialogante. Logico pensare quindi che le rappresentanze politiche degli eletti che credono in questo progetto stiano finalmente andando ad addensarsi in forme più stabili come appunto un gruppo consiliare nuovo. Chi ne farà parte? Ovviamente Anita Pirovano, con tutta probabilità Paolo Limonta. Ma potrebbe confluire anche David Gentili. E pare che pure Emmanuel Conte ci stia pensando, anche se è dato come più vicino ad Articolo 1. Sumaya Abdel Qader ha detto chiaramente che non avrebbe lasciato il Partito Democratico anche se continuano a rincorrersi voci sul fatto che potrebbe decidere di lasciare i dem. Poi ci sono quelli che non fanno parte del consiglio, ma che avevano/hanno incarichi dirigenziali. Come Daniele Nahum, anche lui verso l'uscita, secondo rumors. Insomma, il momento è arrivato. Del resto, anche l'ottica di un rimpasto potrebbe giocare a favore della scelta...

