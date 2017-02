Campo Progressista, gli auguri (ironici) a Pisapia da parte di... Maroni

Roberto Maroni e Giuliano Pisapia

"Un'altra discesa in campo? Ale'. A Milano le discese in campo non mancano mai. Tanti auguri e in bocca al lupo". Con un velo di ironia Roberto Maroni, commenta il nuovo progetto per la sinistra di Giuliano Pisapia, "Campo progressista", che sara' lanciato ufficialmente l'11 marzo a Roma. L'"in bocca al lupo" all'ex sindaco di Milano da parte del presidente della Regione Lombardia arriva questa mattina a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della sezione regionale della Corte dei Conti, a Milano.

Sono molto interessato a capire che cosa succede tra qui e domenica in casa Pd, perche' da quello dipende la possibilita' di far elezioni politiche anticipate e io spero che si facciano". Lo ha ribadito il presidente della Regione Lombardia.