Campo progressista, Pisapia: "Rivoluzione politica, noi e il Pd al 40%"

Giuliano Pisapia

L'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia presenta Campo progressista e fissa gli obiettivi: "Noi e il Pd al 40%"

Non intende fondare "l'ennesimo partito" ma non si nasconde più: "Scendo in campo di nuovo. Ieri Milano, oggi in Italia". L'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, in una lunga intervista sul Corriere a firma Aldo Cazzullo, definisce apertamente orizzonti e ambizioni del suo Campo progressista: "Un progetto del tutto nuovo, che nasce con una grandissima ambizione: rivoluzionare la politica, cambiarla nel profondo".

Sel è ormai definitivamente alle spalle, perchè "il mio amico Vendola" ritiene impossibile costruire un centrosinistra con un Pd "geneticamente modificato" dal renzismo, ma per l'avvocato milanese l'ex leader di Sel sbaglia "scambiando Renzi con il popolo del Pd. Io la penso diversamente". Respinte al mittente anche le accuse di essere una "stampella" dell'ex premier, di cui comunque afferma di apprezzare "il coraggio e, all'inizio, la capacità innovativa", Pisapia punta a "spostare il partito democratico a sinistra". E fissa alta l'asticella: "Penso che l'alleanza tra il Pd, noi, le liste civiche, gli ecologisti possa arrivare al 40%". Bandendo qualsiasi ipotesi di alleanze con Alfano e il centrodestra. E la scissione ipotizzata da D'Alema? "Parlo con tutti", replica Pisapia, che però non si auspica tale divisione: "L'importante è che il Pd capisca di non essere autosufficente". Quando si andrà a votare? L'ex sindaco vorrebbe vedere portate a termine le riforme avviate, ma "se mancasse la volontà meglio andare a votare. In ogni caso i tempi saranno lunghi".

E i tempi di Campo progressista? I prossimi passi saranno una serie di iniziative in diverse città con sindaci e amministratori di piccoli e grandi comuni, sino al primo incontro nazionale che si terrà a Roma l'11 marzo, con la contestuale apertura delle Officine per il programma.