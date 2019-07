Campus in MIND dell’Università Statale: in pubblicazione il bando

Il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano ha dato oggi il via libera alla pubblicazione del bando riguardante la procedura di gara (project financing) per l’affidamento del contratto avente ad oggetto la concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Campus dell’Università degli Studi di Milano in MIND.



Come da richiesta formulata dall’Ateneo nello scorso febbraio, tutta l’istruttoria per la compilazione del bando e degli atti di gara si è svolta sotto la vigilanza collaborativa di ANAC, che nei giorni scorsi ha dato la sua approvazione definitiva alla pubblicazione del bando.



Il bando verrà inviato domani, 24 luglio, alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per la pubblicazione e resterà aperto fino alle ore 16 del 20 Dicembre 2019. L’apertura delle buste contenenti le offerte è prevista per il 9 Gennaio 2020.



Per la realizzazione dell’opera tramite project financing è prevista una spesa massima complessiva di € 339.200.102 compresa IVA, fatti salvi ovviamente eventuali risparmi che dovessero derivare dagli eventuali ribassi di gara.



Il piano finanziario presenta la seguente ripartizione degli oneri:



- € 179.458.552 a carico del Privato



- € 158.000.000 a carico dell’Ateneo (a cui si aggiungono €1.741.550 per diritto di godimento sulle superfici commerciali per il concessionario), di cui € 135.000.000 provenienti dal finanziamento statale



L’ultimazione dell’opera è prevista per la primavera del 2025. L’istruttoria degli atti di gara è stata condotta con il supporto dell’advisor NCTM, che affiancherà l’Amministrazione anche nella fase di gestione della procedura di gara.