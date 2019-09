Cancellato di nuovo il murale per Dax in Darsena.Sala: troviamo soluzione

E' stato cancellato questa mattina dalla polizia locale di Milano il murale in Darsena realizzato in ricordo di Dax, Davide Cesare, il giovane antifascista morto nel 2003 dopo l'aggressione all'esterno di un bar in via Brioschi, al Ticinese.

SALA: “TROVARE LUOGO PER RICORDO PERMANENTE DI DAX”

“La questione del murales che ricorda Dax non può evidentemente essere risolta con la cancellazione. È mia intenzione far sì che il ricordo del ragazzo possa trovare un luogo dove permanere stabilmente. A questo proposito ho chiesto a Mirko Mazzali, delegato alle Periferie, di identificare una soluzione condivisa con i familiari e gli amici di Dax. Mi piacerebbe anche, a tale proposito, incontrare la mamma di Davide Cesare”. Lo dichiara il sindaco di Milano Giuseppe Sala.