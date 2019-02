Cani nella stessa tomba dei proprietari. Il Pd lombardo dice di no

Lombardia: 'Fido e padrone' nella stessa tomba, no del Pd

Il Pd lombardo ha presentato un emendamento alla riforma dei servizi cimiteriali e funerari, al voto in Consiglio regionale, che chiede di stralciare dal testo la parte che riguarda la sepoltura degli animali di affezione nella stessa tomba dei proprietari. La novita' "rappresenta una complicazione nella gestione dei cimiteri, per i quali i Comuni gia' sono in affanno per motivi di spazio, perche' i servizi funebri stanno trasformandosi sempre piu' in business anziche' in cura della memoria e perche' non c'e' stato alcun confronto con le confessioni religiose" afferma il consigliere dem e vicepresidente dell'assemblea lombarda Carlo Borghetti spiegando la posizione del gruppo.

La possibilita' di tumulare nello stesso loculo o tomba di famiglia 'Fido e il suo padrone', previa cremazione dell'animale e in teca separata, e' stata introdotta nelle legge su proposta di Forza Italia e in commissione e' gia' approvata a larga maggioranza, con il si' anche dei 5 Stelle. Il Pd lombardo e' invece favorevole alla sepoltura degli animali ma non nella stessa tomba dei proprietari, mentre e' aperto, in futuro, all'ipotesi di cimiteri con aree riservate. "Si possono benissimo immaginare spazi appositi e sepolture apposite per gli animali di affezione", conclude Borghetti.