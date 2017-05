Cannabis: presidio Radicali davanti Regione Lombardia con Cappato

Marco Cappato

Due bustine contenenti un seme di cannabis ciascuna sequestrate e segnalazione all'autorita' giudiziaria per istigazione al consumo e alla produzione di sostanze stupefacenti. Si e' chiusa con questi provvedimenti della Digos la protesta di Marco Cappato che, assieme ad alcuni esponenti dei radicali, ha organizzato un presidio questa mattina davanti al Consiglio Regionale della Lombardia con un banchetto pieno di semi di cannabis



"La proposta di legge sulla cannabis terapeutica e' gia' stata oggetto di una seduta della Commissione Sanita' nell'ottobre 2016 - ha dichiarato Barbara Bonvicini, Segretario dell'Associazione Enzo Tortora - ma il Consiglio regionale ha evitato di prenderla in considerazione anche nei mesi di discussione della riforma del Servizio Sanitario Regionale". Di "disobbedienza civile, di istigazione alla coltivazione" ha parlato Cappato, che ha ricordato: "L'autocoltivazione e' l'unico modo per non doversi rivolgere alla criminalita' organizzata anche nel caso di consumo personale". Per questo motivo i radicali questa mattina distribuiscono anche dei semi imbustati ordinati online sul sito marcocappato.it. Alcuni campioni pero' sono stati sequestrati dalla Digos, che riferira' per approfondimenti all'autorita' giudiziaria.