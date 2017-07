Cannabis terapeutica, nuovo blitz dei Radicali in Regione

Marco Cappato e Barbara Bonvicini

Il leader radicale Marco Cappato e la segretaria dell'associazione Enzo Tortora Barbara Bonvicini hanno fatto un blitz in consiglio regionale al Pirellone questa mattina. I due si sono introdotti durante all'inizio della seduta ricordando l'obbligo della Regione a trattare l'argomento dell'introduzione dell'uso terapeutico della cannabis e del testamento biologico da introdurre nella Tessera sanitaria, come da proposte di legge di iniziativa popolare. Le firme per il testo sono state raccolte ormai "oltre un anno fa" - ha fatto notare Cappato - dai movimenti e dalle associazioni radicali.

Con l'aiuto dei commessi i due sono stati allontanati e il presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo ha invitato a riportare l'ordine nella seduta. Cappato e Bonvicini, all'inizio della loro protesta hanno letto ad alta voce il regolamento del consiglio regionale che prevede, all'articolo 9, che le leggi di iniziativa popolare siano discusse entro novanta giorni dalla data di deposizione e, qualora questo non avvenga, vengano inserite nel calendario dei lavori all'ordine del giorno con priorita' assoluta. Al termine del blitz, parlando con i giornalisti Cappato ha fatto notare che "non e' sufficiente la risposta del presidente Cattaneo che ha rimandato in commissione i testi perche' cosi' si potrebbe rimandare all'infinito" e ha invitato "i consiglieri di opposizione a sollevare la questione e a pretendere il rispetto delle regole". Quindi il leader radicale ha gia' ricordato le altre azioni dimostrative con i presidi e la distribuzione di semi di cannabis.