Canova-Thorvaldsen: 80mila visitatori in due mesi a Milano

Circa 80 mila persone hanno già visitato nei primi due mesi la mostra che per la prima volta affianca le sculture di Antonio Canova a quelle del suo collega e rivale danese, il contemporaneo Alberto Thorvaldsen. Lo annunciano le Gallerie d’Italia di Piazza Scala, il museo di Intesa Sanpaolo a Milano. La mostra, che prosegue fino al 15 marzo, è curata da Stefano Grandesso e Fernando Mazzocca e sarà aperta in via straordinaria anche lunedì 30 dicembre 2019 dalle 9.30 alle 19.30.

L’esposizione confronta le opere dei due grandi contemporanei, celebrati come i veri padri della scultura moderna. Nei grandi spazi storici della Banca Commerciale Italiana sono esposte oltre 160 opere tra cui le celebri Amore e Psiche, Venere, Paride, Ebe, le Grazie, oltre a ritratti e autoritratti dei due artisti e immagini dei rispettivi atelier romani. "Quest’anno - commenta in una nota Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo - si è rivelato uno dei più significativi dall’apertura delle Gallerie di Piazza Scala, avvenuta nel novembre del 2011"