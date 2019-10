Cantiere M4 Milano, operaio 61enne cade da ponteggio

Un operaio di 61 anni e' caduto da un ponteggio di un cantiere della metropolitana a Milano ed e' grave. L'incidente si e' verificato durante i lavori per la realizzazione della M4, la quarta linea metropolitana della citta', all'altezza di via Foppa. L'uomo e' caduto, in modo accidentale, da un'altezza di circa 4 metri ed e' stato poi trasportato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni. Sul posto e' intervenuto il 118 e sul fatto indagano i carabinieri.