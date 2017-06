Cantieri M4, Painini (Confesercenti): "Positiva ma tardiva scelta del Comune"

Andrea Painini

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Anche Confesercenti, con Andrea Painini, presidente milanese, valuta la nuova segnaletica nei cantieri M4, pro commercianti, decisa da MM e dal Comune: “Positiva, anche se un po’ tardiva, la scelta di MM e comune di Milano, di corredare i cantieri della M4 con una segnaletica che non avvilisca ulteriormente le attività commerciali. Raccolte anche le segnalazioni e i suggerimenti degli associati a Confesercenti. Parliamo di 51 cantieri che hanno stravolto interi quartieri e centinaia di attività commerciali. Prevedere fin dall’inizio un tavolo per valutarne l’impatto, coi commercianti e gli artigiani, era la scelta più opportuna. Perché si parla del destino di molte aziende e dei loro dipendenti. Ora si è corsi ai ripari e sicuramente va colta la buona volontà del comune. L’auspicio (anche per i cantieri estivi) è che si punti sulla concertazione anticipata, per limitare disagi e danni economici”, conclude Painini.