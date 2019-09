"Canzoni coi capelli aggrovigliati": le poesie di Alda Merini in musica

Si può ancora incontrare e ascoltare Alda Merini. La sua forza e la sua passione per la vita e per l'amore si potranno incontrare sul palco di Après-coup Milano. Il prossimo 28 settembre alle ore 21 sul proscenio di via Privata della Braida 5, Camilla Barbarito, cantante e performer milanese, presenterà: Canzoni coi capelli aggrovigliati, le poesie di Alda Merini in musica, accompagnata da Guido Baldoni, alla fisarmonica e Carlo Nicita ai flauti.

“Ho scelto Alda per le sue parole e la sua poesia – commenta Camilla Barbarito – Alda che camminava e fumava lungo il Naviglio Grande, lasciando il ricordo indelebile dei suoi occhi penetranti in chi l’ha incontrata. Lei che conferma quell’intuizione che tutti quanti abbiamo sepolto sotto le nostre superficialità: gli ‘ultimi’ saranno i primi, nell’accesso a una comprensione superiore delle cose. Da laica quale sono, mi sento molto sedotta dal sentimento religioso di Alda. In realtà mi sento sedotta da tutta la gamma di sentimenti di cui lei parla. Queste sue parole sono come coltelli nella ferita, come dita nella piaga”.

Il proscenio più retro di Milano presenta una stagione teatrale fortemente femminile, dedicata alle donne che non si sono arrese a una visione maschile e patriarcale del mondo.

"Ho scelto di dedicare la prima parte della programmazione esclusivamente al lavoro drammaturgico e attoriale al femminile - dichiara Laura Tassi, direttore artistico di Après-coup teatro -Sicuramente per affinità di vedute ma anche perché le storie delle donne mi attraggono in quanto più intense, concrete, disperate. Penso che la visione femminile legga la realtà in modo più disincantato e allo stesso tempo anticonvenzionale. Le donne hanno lottato e lottano ancora oggi per farsi sentire, per rivendicare la propria identità intellettuale, creativa ed economica. Ho così pensato di dare la parola ad attrici brave e impegnate".

INGRESSO: 15 EURO comprensivo di un calice di vino

Info e prenotazioni: proscenio@apres-coup.it | 02.38243105