Caos a Malpensa, egiziano in fuga rintracciato a Varese

E' stato rintracciato nella notte l'egiziano di 50 anni fuggito ieri sera dall'aeroporto di Malpensa mentre stava per subire un respingimento. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, l'uomo e' stato individuato dai carabinieri nel comune di Samarate (Varese) non lontano dallo scalo: "non e' ferito e nelle prossime ore verra' allontanato dall'Italia".

I fatti si sono svolti attorno alle 19 di ieri: il 30enne di origini egiziane era stato imbarcato a bordo di un volo Air Italy diretto a Dakar per essere respinto in Senegal. Il fuggitivo sarebbe atterrato a Malpensa domenica da Dakar per proseguire verso il Cairo. Ma, fermato per un controllo dagli agenti della polizia di Stato di Malpensa, il 30enne e' stato respinto anche in Italia. Non si tratta quindi di un richiedente asilo. L'uomo sarebbe entrato nel velivolo che doveva riportalo in patria, ha poi percorso tutto il corridoio, e si e' lanciato dalla porta posteriore. Atterrato al suolo indenne ha cominciato a fuggire nell'aeroporto. Il traffico sulla pista, inizialmente bloccato, e' stato ripristinato perche' le macchine della polizia hanno fatto da transenne all'area interessata. I voli hanno ricominciato a partire in serata. E' esclusa al momento la pista terroristica. Complessivamente sono stati 15 i voli dirottati verso Linate, Torino, Bergamo, Venezia e Zurigo.

Ora il 50enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Nelle prossime ore sarà allontanato dall'Italia.