Cap, Russo confermato presidente. Piano di investimenti di 500 mln

Alessandro Russo

536 milioni di euro di investimenti nel quinquennio 2017-2021, circa 107 milioni all'anno, e ben 100 milioni in più rispetto a quanto previsto nel 2016. CAP Holding, capofila di Gruppo CAP, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico della Città Metropolitana di Milano, rinnova il consiglio di amministrazione, confermando il presidente Alessandro Russo. Approvato anche un ambizioso piano di investimenti destinati alla crescita e al miglioramento del sistema idrico del territorio, a fronte di una tariffa che rimane tra le più basse d'Europa.

Alessandro Russo, che guida il Gruppo CAP dal 2014, è stato rieletto all’unanimità presidente al termine dell'assemblea dei soci che si è tenuta ieri 1 giugno. Russo, che a soli 35 anni è alla guida di una holding con un capitale investito di oltre un miliardo di euro, ha portato Gruppo CAP a ottenere il riconoscimento di migliore utility italiana, e resterà in carica altri 3 anni insieme ai consiglieri Karin Eva Imparato, Lauretta Barat, e ai nuovi eletti Giorgio Greci e Arianna Cavicchioli.

"Il livello del servizio che offriamo ai cittadini, spiega Alessandro Russo, dipende in buona parte dalla qualità delle infrastrutture idriche che hanno bisogno di investimenti importanti. Abbiamo scelto di farlo puntando su innovazione ed economia circolare, per far crescere il territorio in modo sempre più sostenibile, investendo oltre 80 milioni di euro nel 2016 nei comuni della città metropolitana per adeguare le infrastrutture del servizio idrico, migliorare e tutelare la qualità dell'acqua, risolvere i problemi legati agli allagamenti, sostenendo l'impegno di sindaci e amministratori nella difesa del territorio. Stiamo lavorando per un'azienda capace di guardare nello stesso tempo al tombino e alla ricerca più avanzata di caratura internazionale".

Tra i progetti più innovativi, il Water Safety Plan (WSP), una vera e propria rivoluzione nel sistema dei controlli sull'acqua potabile. Più controlli, più prelievi, più parametri, mappatura dei rischi e tecnologie innovative per garantire sicurezza e trasparenza dell'acqua del rubinetto. Una sfida epocale, che punta a trasformare la filiera dell'acqua potabile in un settore high tech.

Tra le attività di sperimentazione in primo piano la trasformazione dei depuratori del gruppo in vere bio-raffinerie, in grado di generare biometano dalle acque reflue della Città Metropolitana di Milano. Il solo impianto di Bresso sarà in grado di alimentare di oltre 400 veicoli per 20mila km. Sempre nell'impianto di Bresso, Gruppo CAP ha appena avviato un progetto insieme all'Università di Milano-Bicocca, al Politecnico di Milano e a Fondazione Cariplo, che prevede l'inserimento di microalghe nel processo di depurazione, per migliorare le performance dell'impianto dal punto di vista ambientale ed energetico, in nome dell'economia circolare.

"Il mondo dell'acqua è in profondo cambiamento, continua il presidente Russo, siamo di fronte a una vera e propria "waterevolution", con sfide che rappresentano davvero il futuro del nostro pianeta. L'OCSE stima che entro il 2025 l'acqua farà la parte del leone degli investimenti totali in infrastrutture".

Su Alessandro Russo

Alessandro Russo, 35 anni, laureato in Scienze Politiche alla Statale di Milano, è alla guida del Gruppo CAP dal 2014. Dal 2015, carica confermata qualche giorno fa a Parigi, è vice presidente di APE (Aqua Publica Europea) l'associazione internazionale degli operatori pubblici dell'acqua, che riunisce oltre 50 aziende pubbliche provenienti da 9 paesi al servizio di 70 milioni di cittadini europei. Prima amministratore di un'azienda nel settore metalmeccanico, poi amministratore del Comune di Solaro per 10 anni, con l'incarico di assessore prima e poi di vicesindaco, seguendo negli anni le deleghe al bilancio, personale, commercio, attività produttive, cultura, sport e edilizia privata. Dal 2010 è stato Presidente del dipartimento casa, edilizia residenziale pubblica, sport, politiche giovanili e servizio civile di ANCI Lombardia. É membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Housing Sociale, che ha l'obiettivo di contribuire a risolvere il problema abitativo con attenzione alle situazioni di svantaggio economico e sociale. Dal 15 ottobre 2014 ha assunto la carica di Vice Presidente di Confservizi Cispel Lombardia, l'Associazione delle Imprese e degli Enti di gestione dei servizi pubblici locali della Lombardia.

Gruppo CAP è una realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano e in diversi altri comuni delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un'organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Gestore unico della Città Metropolitana di Milano, per dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana.