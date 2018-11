Capannone a fuoco a Bollato: paura ma nessun ferito

Bollate, incendio nel magazzino di una ditta edile

Un capannone è andato fuoco a Bollate, in via Silvio Pellico. L'incendio è divampato nel corso della notte tra domenica 18 e lunedì 19 novembre, all'interno del magazzino di una ditta edile nel Milanese. Sono stati evacuati gli abitanti di un'abitazione adiacente e nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con quattro autopompe. Le cause dell'incendio, nel quale sono rimaste coinvolte anche alcune auto, sono al momento ignote.