Capannone a fuoco: il Prefetto ai cittadini: fatevi visitare



"La popolazione e' invitata a rivolgersi ai presidi sanitari per eventuali infiammazioni delle prime vie respiratorie". Lo scrive in un comunicato la prefettura di Pavia, al termine della lunga riunione in comune a Corteolona che si e' tenuta ieri notte in seguito all'incendio scoppiato nel capannone abbandonato a Corteolona e Genzone. Un vasto incendio e' scoppiati ieri sera in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone nella bassa Pavese. Sul luogo sono al lavoro fin dalle prime ore diverse squadre dei vigili del fuoco, Protezione civile, forze dell'ordine.



Capannone a fuoco: Arpa avvia campionamento livello diossina



Un centinaio di persone sono state evacuate per precauzione e le fiamme non sono ancora state domate. Il sindaco ha messo a disposizione una palestra. Non risultano per fortuna persone coinvolte ma gli abitanti della zona sono stati invitati a restare in casa con le finestre chiuse e a rivolgersi ai presidi sanitari in caso di disturbi alle vie respiratorie. Dalla grande struttura, di circa duemila metri quadrati, si e' alzata infatti subito una grossa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza: a bruciare tra l'altro anche plastica e pneumatici. Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, e' intervenuta sul posto con la squadra specialistica posizionando un campionato ad alto volume nella zona della Cascina San Giuseppe in modo da poter misurare in maniera costante gli eventuali inquinanti presenti (IPA e diossine).