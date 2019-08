Capannone di rifiuti a fuoco nel Lodigiano

Codogno: a fuoco nella notte un capannone nel polo industriale della Triulza nei pressi della statale 9 via Emilia, che conteneva rifiuti di carta e cartone, autocarri e mezzi d'opera, pneumatici, vernici, solventi chimici e altro materiale vario. Sul posto ancora al mattino i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di spegnerlo con otto automezzi provenienti da Lodi e da altre province. Sono in corso accertamenti per cercare di stabilire la causa mentre sul posto, oltre ai carabinieri lodigiani, sono arrivati anche i tecnici del'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.