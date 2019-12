Capodanno 2020: 7 mila le imprese coinvolte in Lombardia, +13% in cinque anni

Il veglione di Capodanno, brindisi in casa propria o da amici per il 70%, al ristorante per l’8%, festa in piazza per il 7%. È il quadro che emerge dall’indagine in prevalenza su Milano e la Lombardia, promossa dalla Camera commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Confcommercio Milano, Bit, Homi e Tuttofood e realizzata da Digicamere che ha devoluto 1.000 euro a “Save the children”.

Sono 7 mila in Lombardia le imprese al lavoro nei settori legati al Capodanno, una su cinque in Italia che ne conta 56 mila e danno lavoro a 24 mila addetti su 134.532. L’aumento in cinque anni è del 13,2% in regione e del 20,1% a livello nazionale. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese a settembre 2019, 2018 e 2014. In Italia per numero di attività spicca la Campania con 7.117 che vanta un primato in diversi settori: dalla frutta secca (2.767 su 12.142 in Italia) ai fuochi d’artificio (65 su 182), ai giochi (777 su 4.288). La Lombardia eccelle invece nei cibi pronti da asporto (5.668 su 36.584 a livello nazionale) e nei locali da ballo e discoteche (407 su 2.739) mentre il Piemonte è primo nella coltivazione di legumi da granella come lenticchie e ceci (15 su 113) e la Sicilia per vini e spumanti (41 su 154). Tra le province in testa Roma con 3.809 attività, Napoli con 3.116 e Milano con 2.252 che è però prima per numero di addetti (9.805). Seguono Torino e Cuneo con quasi 2 imprese. Perugia prima per legumi, Cuneo prime per frutta secca e di bosco, Treviso per spumanti, Napoli per fuochi d’artificio e giochi, Roma per cibo d’asporto, Milano per discoteche e sale da ballo.

“Panettone tipico della tradizione artigianale milanese”. Sono circa 150 imprese diffuse tra Milano Monza Brianza Lodi, raccolte intorno alla ricetta tradizionale

https://www.milomb.camcom.it/ documents/10157/36877097/ mappa-produttori-panettone- tradizionale-2019.pdf/ a52160f9-19ec-4430-860f- 9f16e20265f3 .

Per Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Anche nei festeggiamenti del Capodanno, promuoviamo il prodotto artigianale dei nostri territori, in un acquisto che premi il prodotto simbolo per iniziare l’anno con gusto e qualità”.

Per Vincenzo Mamoli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Una ricchezza della nostra realtà territoriale che vede rafforzare la sua attrattività grazie ai settori dell’agroalimentare dei quali il panettone è simbolo delle feste e identità metropolitana”.

Le imprese dei settori legati al Capodanno in Lombardia sono complessivamente 7.031 (+1% in un anno, +13,2% in cinque ) e 23.769 gli addetti. Le imprese della ristorazione da asporto sono 5.668, concentrate soprattutto a Milano (1.859). Ci sono anche 407 tra discoteche, sale da ballo e night-club di cui 172 a Milano, 13 imprese attive nella produzione di vino spumante (di cui 5 a Brescia) e 512 imprese legate alla coltivazione di legumi e frutti di bosco e frutti in guscio (127 a Brescia). Lodi segna l’incremento maggiore nel numero di imprese rispetto al 2018 (+7,1%), +20% in cinque anni ancora per Lodi insieme a Lecco. Prima per numero di imprese e addetti è Milano con 2.252 attività e 9.805 occupati, seguita da Brescia con 977 imprese e 4.288 addetti, Bergamo con 877 imprese e 2.669 occupati (10,4%), Varese con 562 imprese e quasi 1.407 addetti e Monza e Brianza con 543 imprese e circa mille occupati.

Italia: sono oltre 56 mila le imprese attive in Italia nei settori più legati a Capodanno con 134.532 addetti, +1,9% in un anno e +20,1% in cinque, dalla ristorazione da asporto per il cenone con 36.584 imprese alla coltivazione di lenticchie e frutta secca con 12.142 e produzione di vino spumante con 154, passando per la fabbricazione e commercio di fuochi d’artificio con 182 attività e per le discoteche con 2.739.