CAPODANNO: A MILANO SUL PALCO FRANCESCO GABBANI E THE BLUEBEATERS MILANO

Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno a Milano, in piazza Duomo sul palco ci saranno Francesco Gabbani e la sua band, preceduti da The Bluebeaters che riscalderanno l'atmosfera con il ritmo divertente e movimentato della loro musica ska-rocksteady. Le incursioni di Dario Vergassola e lo speaker di RDS Paolo Piva animeranno la serata che iniziera' alle ore 20 con il dj set Discoradio Party.

Dalle ore 21 al via con la musica dal vivo dei The Bluebeaters e poi Francesco Gabbani che accompagnera' il pubblico verso il countdown ripercorrendo i suoi ultimi due anni di successi musicali. Collegamento in diretta dalla piazza con RDS, Radio Dimensione Suono. Gli spettatori saranno invitati a partecipare all'evento con l'iniziativa RaccontaMI2019, condividendo sul proprio profilo Instagram scatti, video e pensieri dedicati alla citta' di Milano nell'attesa del nuovo anno utilizzando gli hashtag #raccontaMI #CapodannoMilano2019.