Capodanno, a Palazzo Marino appuntamento con le bande musicali cittadine

Domani, martedì 1° gennaio 2019, alle ore 10:30 nel cortile d’onore di Palazzo Marino si terrà il tradizionale appuntamento per celebrare l’inizio del nuovo anno con le bande musicali cittadine, che porgeranno gli auguri a tutta la città. Nella casa dei milanesi si esibiranno la Civica Banda alle 10:30, quindi i Martinitt alle 10:45, la Banda di Crescenzago alle 11, la Banda Cordialis Rigoris Polizia Locale alle 11:15 e la Banda d’Affori alle 11:30. Sempre domani, le mostre di Palazzo Reale (“Picasso e Metamorfosi”, l’antologica di Carlo Carrà, la fotografica di Sølve Sundsbø), PAC (la mostra dedicata a Eva Marisaldi) e MuDeC (“Paul Klee. Alle origini dell’Arte”, “A visual protes. The art of Banksy”, “Steve McCurry. Animals”) saranno aperte dalle 14:30 alle 19:30. Si ricorda che l’ultimo ingresso è consentito fino ad un'ora prima della chiusura. La maestosa “Adorazione dei Magi” del Perugino, invece, sarà ammirabile in sala Alessi a Palazzo Marino dalle 9:30 alle 20.