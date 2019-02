Capodanno cinese, ecco come si festeggia a Milano

Capodanno cinese: a Milano si festeggia anno del Maiale

Nella notte e' cominciato in Cina il nuovo anno del Maiale, che segue quello del Cane, un evento ormai globale visti i numeri del Paese piu' popoloso al mondo e soprattutto della diaspora. Le festivita' del capodanno cinese si terranno cosi' anche in Italia, vista la nutrita presenza di questa comunita' in diverse localita' del nostro Paese.

A Milano, in zona Paolo Sarpi, domenica 10 febbraio andra' in scena la famosa e coloratissima sfilata del Dragone cinese, seguita dalle varie scuole di danza ed arti marziali che, a tappe, tra dragoni di carta, ombrellini colorati e figuranti, si esibiranno dalle 14:00 con partenza in Piazza Gramsci. L'evento e' a cura dell'associazione 'Diamoci la mano' con la partecipazione di tutte le associazioni cinesi di Milano. Fino al 10 febbraio poi, MonteNapoleone District organizza MonteNapoleone Chinese New Year, una mostra fotografica dello scultore, fotografo e performer cinese Liu Bolin lungo via Montenapoleone. Inoltre, da oggi fino a domenica, un grande maiale gonfiabile alto oltre tre metri campeggera' in Largo La Foppa.