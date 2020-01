Capodanno, successo per "Milano for Future": 20.000 persone in piazza



Si è tenuto ieri sera con grande successo il primo Capodanno d’Italia sul tema della sostenibilità. Tantissimi i milanesi e i turisti accorsi in piazza Duomo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con 20.000 presenze registrate, raggiungendo così la capienza massima consentita in piazza. Una festa all’insegna del divertimento con la musica di Myss Keta, Coma Cose, Lo Stato Sociale ed il social dj set di Billboard.



Una serata in cui sono stati affrontati temi importanti come la sostenibilità, l’ambiente e il futuro del nostro pianeta insieme al presentatore Filippo Solibello, speaker di Rai Radio 2, Ludovica Azzali direttore di Radio Immaginaria e l’attivista Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua generazione al vertice sul clima dell’Onu e all’Assemblea Generale. Un evento offerto dal Comune di Milano a tutti i cittadini, la cui organizzazione è stata affidata alla società Artificio23 che ha proposto e sviluppato l’idea creativa, e reso più sostenibile anche negli aspetti produttivi grazie al supporto di Legambiente e all’aiuto di Amsa, Amat, A2A e MM che hanno partecipanto a vario titolo al progetto con le loro attività e pratiche orientate all’ecosostenibilità. Inoltre, grazie alle associazioni L’Impronta e Cetec, la scenografia del palco avrà una nuova vita attraverso il suo riutilizzo.