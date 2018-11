Capodanno, in piazza del Duomo concerto di Francesco Gabbani

Sarà Francesco Gabbani, cantautore vincitore del festival di Sanremo del 2017 con il brano Occidentali's Karma, il protagonista del tradizionale concerto di fine anno promosso dal Comune di Milano in piazza del Duomo.

L'ufficialità è stata data nel corso della conferenza stampa dedicata alle iniziative del Natale in città tenutasi oggi a Palazzo Marino. L'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno ha commentato: "Francesco Gabbani renderà davvero festoso l'inizio del 2019 per tutti i milanesi che saranno in piazza. A breve sveleremo l'intero cast del concerto che è in via di definizione".