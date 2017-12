Capodanno, lo Zelig chiama a raccolta i suoi comici per lo show di S.Silvestro

Lo Zelig di viale Monza a Milano, storico cabaret meneghino, chiama a raccolta i suoi cominci il 31 dicembre, per lo spettacolo di capodanno: Il pugliese Ale Baldi torna sul palcoscenico nei panni di capocomico per 'governare' un carrellata di personaggi, gag, battute, pezzi comici nuovi e di repertorio. Tra un numero e l'altrosi esibiscono Lily Le Ludique e Spicy Apple con le loro performance di burlesque.

In scena, tra gli altri, Bruce Ketta, Andrea Carlini, Annamaria Chiarito, Andrea Di Marco e Daniele Raco. "È in assoluto la mia prima conduzione allo Zelig, sono già in ansia da prestazione, anche perché questo Capodanno ha un cast pazzesco! - ha commentato Ale Baldi - Ci sarà lo stand up Daniele Raco da Genova, il bravo Andrea Carlini sempre da Genova e il cantastorie Andrea di Marco inspiegabilmente da Genova. Bruce Ketta, Annamaria Chiarito ed io invece siamo tutti pugliesi".