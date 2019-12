Capodanno? Sì, ma solidale. In tanti decidono di passarlo aiutando il prossimo

Una città che corre veloce, famosa per i suoi primati e per le sue eccellenze. In genere Milano è citata per il business e per essere la locomotiva economica d’Italia. Durante queste festività ha mostrato però anche il suo cuore, a volte nascosto dietro i muscoli e il denaro. Le numerose associazioni cittadine si sono trovate, come ormai avviene da un decennio, a dover rifiutare volontari per il gran numero di richieste ricevute. I centralini per il coordinamento dei centri e le 7 Case delle Associazioni di volontariato paradossalmente tra Natale e Capodanno hanno avuto quasi il triplo delle domande rispetto alle esigenze.

La scelta è tra passare la notte di Natale o di San Silvestro a servire alla mensa dei poveri, dedicare una giornata aiutando i bambini a fare i compiti o a dare lezioni agli immigrati; oppure, passare un’ora con un detenuto che non abbia nessuno che va a fargli visita, andare a fare compagnia agli anziani soli o ad animare la serata in una casa di riposo. Le alternative tra cui hanno potuto scegliere i giornalieri o le attività in cui si impegnano costantemente gli iscritti alle associazioni del Terzo settore sono molte. Ma perché si decide di dedicare una sera di solito riservata a familiari e amici, al divertimento e al consumismo, per gli altri?

“Trovavo i capodanni noiosi. Un’occasione in cui non davi e non ricevevi”, racconta Jonathan Falcone. Lui, cinquantaquattro anni e un’attività editoriale, passerà la sera di San Silvestro con i City Angels in Via Pollini a servire il cenone ai 90 senzatetto ospitati nella struttura. Jonathan, come altri 15 volontari occasionali, ha fatto questa scelta per “confrontarsi con persone che hanno perso tutto. Si tratta di persone che vivono molto di più lo spirito di una festa come il Natale che è condivisione. Per me questa è un’occasione per mettersi al servizio di sé stessi e degli altri, per dare un senso alla tua vita”.

I City Angels di Milano per la sera di San Silvestro saranno per le strade come sempre e daranno supporto ai senzatetto, distribuiranno coperte, qualcosa di caldo e un po’ di cibo o medicinali agli homeless della città. Nel centro di Pollini ci sarà un vero e proprio cenone e sarà lì che opereranno i volontari giornalieri, saranno anche distribuiti i panettoni offerti dal sindaco Sala, da Coop Lombardia e dalla società Forever Living. Per il lavoro di assistenza strada invece saranno coinvolti solo i volontari tesserati e formati, anche per poter prestare supporto è necessario avere delle conoscenze specifiche.

Negli anni Jonathan ha coinvolto anche conoscenti e amici in quella che è ormai una tradizione e diversi di loro si sono poi attivati in autonomia per altri servizi di supporto per i poveri e i meno fortunati. Jonathan e gli altri volontari ricevono più di quanto diano. Ricevono umanità, riescono a fare qualcosa che abbia un significato e si sentono anche meno soli in una città che a volte ti aliena e stranisce con il tran tran quotidiano. I ritmi vertiginosi, la produttività, la velocità sono sospese per un giorno, anche solo per poche ore.