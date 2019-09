Capogruppo Pizzul (Pd): "In Regione? Ad oggi nessuna scissione"

Separati i gruppi parlamentari, che cosa succederà adesso nel consiglio regionale lombardo, dove ci sono almeno tre renziani (anche se nessuno pare davvero "caldo"?). Affaritaliani.it Milano l'ha chiesto al capogruppo Fabio Pizzul: "Al momento non ci sono avvisaglie di separazioni. Questa mossa di Renzi? Non una grande idea, diciamo".

Capogruppo Fabio Pizzul, ci sono ipotesi di scissioni dei renziani in consiglio regionale?

Al momento non mi pare non ci siano avvisaglie di questo tipo. Nessuno le ha rese esplicite in questa settimane. Anche se ci sono consiglieri più in sintonia con le posizioni di Renzi.

Quanti sono?

Difficile dirla in maniera esplicita. E' molto articolato il panorama...

In che senso?

Chi era renziano qualche mese fa magari ha assunto altre posizioni. Almeno in tre sono propriamente renziani, ma per ora non hanno manifestato la voglia di seguire Matteo Renzi in questa avventura.

Che cosa ne pensa di questa scissione?

Penso che non sia una grande mossa nell'ottica del tentativo di contrastare effettivamente l'ipotesi sovranista di Salvini. Mi pare una scelta tattica e non strategica, anche se Renzi nell'intervista di oggi sostiene il contrario.

Scindere per allargare?

Si, ma gli allargamenti partono da una sintonia con i cittadini. E invece oggi mi pare di leggere tanta delusione, perché la maggior richiesta in questi mesi mi pare che sia stata quella di evitare litigi e divisioni. Poi è chiaro che i sentimenti evolvono in maniera molto rapida. Ma ora vedo solo disillusione e impotenza da parte del corpo elettorale.

fabio.massa@affaritaliani.it