Caporalato? Esiste anche al Nord. Smantellata organizzazione a Cremona

Caporalato: Ps Cremona, arresti per sfruttamento del lavoro di stranieri

Pagavano 3 euro all'ora i lavoratori stranieri per raccogliere indumenti usati da vendere nei mercati del Nord Africa: un gruppo di persone dedite all'attivita' di "caporalato" e' l'obiettivo della Polizia di Cremona, che in queste ore sta eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e obblighi di dimora. Il sodalizio criminale, come viene definito in una nota delle forze dell'ordine, e' accusato di aver reclutato e sfruttato manodopera irregolare.

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile, condotte tra l'aprile e il novembre del 2018, hanno accertato che gli indagati hanno sfruttato dei cittadini extracomunitari nel redditizio business della raccolta degli indumenti usati, destinati alla distribuzione nei mercati del nord Africa. I reati sono stati commessi principalmente nella provincia di Cremona (in particolare nella zona di Soresina) ma anche in altre province del nord Italia (Como, Bergamo e Reggio Emilia). Alle vittime veniva corrisposto una retribuzione di 3 euro l'ora, del tutto sproporzionata rispetto al lavoro prestato e senza alcun rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in condizioni di lavoro degradanti.