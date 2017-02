Caporello in A2A e Berrini in Atm: nomine, rumors e cattiverie da Palazzo

Arabella Caporello e Maria Berrini

Si dice e si mormora a Palazzo Marino che...

Arabella Caporello. La direttore generale del Comune di Milano nominata da Giuseppe Sala potrebbe avere un futuro fuori dalle mura di Palazzo Marino. C'è addirittura chi la vedrebbe bene come vicepresidente (di nomina milanese, a questo turno) di A2A, che rinnova i vertici nei prossimi mesi...

Maria Berrini. Lei è in scadenza da Amat, l'agenzia mobilità ambiente e territorio del Comune di Milano. Manager apprezzata e vicina al Partito Democratico, sarebbe una scelta più che naturale per la presidenza di Atm, permanendo Bruno Rota direttore generale. Fantasia? Forse. Intanto il bando è aperto. E chissà se Rota è d'accordo...

Marco Bosio e Guido Bonomelli. Dicono che tra il direttore dell'Asl di Milano (Bosio) e il direttore generale di Infrastrutture Lombarde (Bonomelli) non corra proprio buon sangue. I bene informati pensano sia un problema legato alla sede dell'Asl...

Alessandro Rosso. Domanda domandina. Si potrebbe sapere in che data è stato stipulato il piano di rientro da 10mila euro al giorno per il Seven Stars in Galleria Vittorio Emanuele? E precisamente: prima o dopo l'accesso agli atti da parte del consigliere comunale Pietro Tatarella che ha fatto scoppiare il caso? Ovviamente sono le solite malignità. Come quelle che si chiedono se c'è per caso qualcuno che sta per presentare una nuova interrogazione sui fatti.

