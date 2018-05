Capotreno Trenord aggredito a calci e pugni da padre di disabile a Cremona

Nuova aggressione ai danni di un dipendente Trenord: ieri un capotreno 54enne in servizio sul convoglio partito ieri da Milano Centrale alle 18.20 e arrivato alla stazione di Cremona alle 19.30 è stato preso a calci e pugni su tutto il corpo da un uomo, pizzaiolo cremonese.

Una vendetta, come riporta il Corriere: all'origine della violenza l'episodio avvenuto precedentemente con protagonista la moglie del pizzaiolo ed il figlio disabile. Giunti da Roma in stazione Centrale, la donna aveva perso la coincidenza e trovato le porte del treno chiuse, chiedendo che le fossero aperte per salire con il figlio in carrozzella. Madre e figlio erano potuti salire ma solo dopo una accesa discussione con il capotreno. La donna ha quindi telefonato al marito per raccontare tutto. E l'uomo si è presentato a Cremona alle 19.30 aggredendo con violenza il dipendente Trenord. Il treno, diretto a Mantova, è stato fermato e sostituito da un altro convoglio a causa dell'aggressione.