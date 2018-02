Carabiniere morto durante un'esercitazione: colpo accidentale di un collega



Nella caserma Montebello, centrato da un colpo accidentale sparato da un collega. Il 33enne è morto durante il trasporto in ospedale. L'incidente è avvenuto in uno spazio di addestramento ricavato nei garage della caserma.

L'uomo faceva parte delle Api, Aliquote primo intervento, ed era in forza al nucleo Radiomobile, un gruppo speciale che è utilizzato per le emergenze e l'antiterrorismo. L'incidente è avvenuto attorno alle 18 di ieri.





Milano, carabiniere morto durante un'esercitazione per un colpo al petto



Secondo le prime informazioni il 33enne sarebbe stato centrato da un collega che è stato trasportato in stato di choc in ospedale. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica ma, secondo quanto si è appreso finora, si sarebbe trattato di un colpo accidentale senza alcuna intenzione.