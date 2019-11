Carabinieri: esercitazione antiterrorismo... tra gli scaffali dell'Esselunga

Esercitazione antiterrorismo di diversi reparti dei carabinieri ieri sera in uno scenario insolito, il supermercato Esselunga di Pioltello, alle porte di Milano. Coinvolti in particolare gli specialisti anti-terrorismo delle A.P.I. (Aliquote di Primo Intervento) del Nucleo Radiomobile di Milano e delle S.O.S. (Squadre Operative di Supporto) del Terzo Reggimento Lombardia di Milano, un negoziatore, un team di artificieri e di addetti ai rilievi tecnici del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Milano, equipaggi del Nucleo Radiomobile di Milano e personale appartenente alla Compagnia di Cassano D'Adda. All'esercitazione - informa una nota - hanno inoltre preso parte i responsabili ed un consistente numero di dipendenti, in qualita' di figuranti, dell'Esselunga, che ha dato la piena disponibilita' per la realizzazione dell'attivita' e collaborato per la sua migliore attuazione. Nel corso dell'esercitazione e' stato ricreato lo scenario di un possibile attacco terroristico simulando una presa di ostaggi a mano armata