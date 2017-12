Carabinieri Milano: 4.937 arresti nel 2017, quasi 15mila persone denunciate



Anno di intensa attivita', anche il 2017, per i 3.300 carabinieri del Comando provinciale di Milano, "fortemente motivati, ben addestrati - ha spiegato il Comandante Luca De Marchis - e che costituiscono un 'patrimonio' di tutta la comunita'. Una squadra importante che si muove in una dimensione di appassionata e convinta sinergia con tutte le forze di polizia operanti sul territorio, in piena aderenza alle strategie delineate nell'ambito del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Milano".

L'investimento sull'attivita' preventiva e' stato fortissimo con oltre 148.500 servizi ordinari di controllo del territorio effettuati (+1,1% rispetto al 2016), in citta' come in provincia, lungo le strade urbane come in quelle extraurbane, nei centri storici come nei parchi, attraverso l'impiego delle pattuglie in auto ed in moto, di quelle appiedate e di quelle a cavallo e di presidi mobili come la Stazione mobile Carabinieri. Alle ordinarie attivita' di vigilanza si sono affiancati numerosi e ripetuti servizi di controllo straordinario del territorio, tanto nelle aree piu' degradate, come la zona del "Bosco di Rogoredo" o il Parco delle Groane, quanto nelle periferie in genere e nei luoghi della movida. Operazioni condotte anche attraverso l'impiego della Compagnia di Intervento Operativo e del supporto delle specialita', tra cui l'Elinucleo di Orio al Serio e le unita' cinofile per la ricerca di armi, esplosivi e stupefacenti, cui si e' aggiunta, da quest'anno, la componente dell'organizzazione forestale dell'Arma dei Carabinieri, nata dall'accorpamento del disciolto Corpo Forestale dello Stato, per rafforzare il settore strategico della tutela dell'ambiente.

Nell'ambito dei servizi di prevenzione generale sono state controllate 183.000 persone e ispezionati 87.000 veicoli. Sul fronte del Pronto Intervento, alla Centrale Operativa del Comando Provinciale sono giunte oltre 70.799 chiamate, alle quali sono conseguiti ben 23.179 interventi (alla data del 15 dicembre), non soltanto orientati a reprimere episodi criminosi, ma spesso anche a soccorrere persone in difficolta' e a fornire ogni genere di intervento assistenziale richiesto.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano ha proceduto quest'anno sul 62,85% dei delitti complessivamente denunciati su tutto il territorio della Citta' Metropolitana di Milano e sulla provincia di Monza e della Brianza, a testimonianza del forte e consolidato radicamento territoriale dell'Istituzione. Sul fronte dell'attivita' di contrasto alla criminalita', anche quest'anno sono stati 4.873 gli arresti operati e 14.933 le persone denunciate in stato di liberta' all'Autorita' Giudiziaria.

Certamente ragguardevoli i risultati dell'attivita' antidroga che rappresentano l'immagine di una convinta azione di contrasto al narcotraffico condotta nell'ultimo anno dai Carabinieri di Milano, sia nelle "piazze dello spaccio", sia attraverso i grossi sequestri che si sono registrati su tutto il territorio. Sono state arrestate nel corso dell'anno 1.088 persone e segnalati all'Autorita' Amministrativa 1.163 assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati 2.366,5 kg. di droga, con un incremento di oltre il 67% su base annua. Di questi, 1.619 sono di hashish (+53,3%), 548 di marijuana (+102,2%), 145 di cocaina (+222,2%), 51 di eroina (+45,7%), 3,5 di droghe sintetiche (+105,9%). Nell'ambito delle attivita' di contrasto svolte nei confronti delle associazioni criminali, sono state, infine, attivate indagini patrimoniali che hanno consentito di sottoporre a sequestro e confisca beni per un ammontare complessivo di oltre 10,5 milioni Euro.

Sul fronte della prevenzione e contrasto del terrorismo prosegue da un lato l'impiego di reparti d'e'lite dell'Arma di recente istituzione, dall'altro l'attivita' di intelligence del Nucleo Informativo di Milano che nell'anno in corso ha proceduto alla verifica di 110 segnalazioni di persone sospettate di aver intrapreso un percorso di radicalizzazione religiosa, giunte dal territorio attraverso la capillare attivita' informativa delle Stazioni Carabinieri e la rete relazionale attivata con i centri di aggregazione sociale (scuole, parrocchie, centri di preghiera, etc.), analizzate con il supporto del ROS e condivise a livello centrale nell'ambito del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo.

Particolarmente intenso l'impegno anche nel contrasto alla violenza di genere, settore nel quale l'Arma ha concentrato negli ultimi anni i piu' grandi investimenti formativi ed investigativi. Centinaia sono le donne vittime di maltrattamenti e reati persecutori che hanno richiesto l'aiuto dei Carabinieri e si attestano a oltre 180 gli arresti per tali reati.

Sul fronte specifico delle violenze sessuali, a fronte di un incremento del 6% dei reati denunciati, si e' registrato un aumento delle persone arrestate (30 pari al +7,14% rispetto allo scorso anno) e di quelle denunciate (90 pari al +4,65% rispetto al 2016). In tale ambito, il Comando Provinciale Carabinieri di Milano ha promosso un ciclo di conferenze - tenute da magistrati ed esperti di settore - rivolte a tutti i militari, con specifico riferimento ai Comandanti di Stazione, al fine di accrescerne la sensibilita' per il riconoscimento degli elementi indicatori e predittivi di tali forme di violenza.

Tra le fasce deboli della popolazione rientrano certamente le persone anziane. Al momento sono 14 gli arresti in flagranza complessivamente eseguiti nei confronti di altrettanti pluripregiudicati, riconosciuti quali autori di numerose truffe perpetrate ai danni di anziani anche in province limitrofe. Il 2017 e' stato caratterizzato da moltissimi fatti di cronaca che hanno visto in prima linea i Carabinieri a risolvere anche casi particolarmente complessi. Nel corso dell'anno l'Arma ha proceduto per 19 omicidi, con 21 vittime. Di questi, 14 sono stati scoperti, mentre si continua ad indagare sui restanti 5. Di rilievo e' stata l'attivita' di ricerca e cattura dei latitanti da parte della Sezione Catturandi del Nucleo Investigativo di Milano, che ha portato all'arresto di 201 persone (con un incremento del 9,8%) destinatarie di provvedimenti restrittivi emessi dall'Autorita' giudiziaria.

Ma la cifra distintiva dell'Arma e' stata ancora una volta la prossimita' e la rassicurazione sociale nei confronti delle nostre comunita'. E, ancora, l'attenzione costante alle periferie, anche con l'obiettivo di restituirle alla serena fruizione da parte dei cittadini. Infine, il sostegno incessante alle fasce deboli, con la consegna di doni presso i reparti pediatrici dell'Istituto Nazionale Tumori, del Niguarda e del San Gerardo di Monza o con il semplice pranzo in caserma di una pensionata 85enne, vedova, senza figli, insieme ai militari della Stazione Milano-Gratosoglio che l'hanno salvata da un tentativo di truffa da parte due malfattori assicurati alla giustizia.