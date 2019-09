Carceri: apre sala cinematografica nel penitenziario di Bollate

Apre il 18 settembre la 'Sala Fuoricinema' una sala cinematografica e teatrale all'interno del carcere di Bollate, ma aperta al pubblico (su invito). E' una delle novita' della Movie Week, che partira' il 13 settembre, andando avanti per una settimana fino al 20, con manifestazioni diffuse in tutta a citta'. L'iniziativa che riguarda la casa di reclusione di Bollate nasce dall'idea dell'associazione Fuoricinema e dal "sogno" della direzione dello stesso carcere. Bollate infatti "aveva una sala teatro che necessitava di restauro", come ha raccontato la direttrice, Cosima Buccoliero, questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Reale. E' cosi' che personale sia "interno che esterno al carcere", muratori ed elettricisti, "si sono prodigati a titolo di volontariato per realizzare la sala e far prendere corpo a quella che fino a poco tempo prima era solo un'idea". L'obiettivo e' quello di "aprire il carcere alla citta'", nella speranza che la sala "sia usata, con le dovute precauzioni, per proiezioni cinematografiche aperte al pubblico e per diffondere la cultura del cinema ai detenuti che non possono frequentarlo all'esterno", per contribuire alla loro crescita e al loro riscatto, ha aggiunto al direttrice. L'inaugurazione il 18 settembre, all'interno del quadro della Movie Week, rappresenta "un momento simbolico" per la manifestazione stessa, secondo l'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno.