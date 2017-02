Carceri, Boldrini a Bollate: "Modello da estendere in tutto il Paese"

"Penso che qui a Bollate si faccia sicurezza. Qui ci si guadagna in sicurezza, le persone che escono di qui hanno meno recidiva. Questo, per noi dello Stato, e' un investimento al cento per cento". La presidente della Camera, Laura Boldrini, al termine della sua visita al carcere di Bollate, conversando coi giornalisti, ha voluto sottolineare che, dal punto di vista della sicurezza, il "modello Bollate" debba essere esteso a tutti i carceri del Paese.

"E' il modo piu' intelligente - ha proseguito - perche' qui si da la possibilita' a chi entra, di uscire migliore e con una visione diversa. Penso che sia utile che questo modello venga esteso. Io qui ho visto sicurezza per il futuro, perche' le persone che hanno avuto una seconda chance avranno molto piu' chiaro quello che non devono fare" La presidente dalla Camera, poi, ha spiegato che mettere in atto "una politica cosi', non costa di piu' alla collettivita'. E allora perche' non pensare a un modello cosi' per riscattare chi ha sbagliato? Non costa di piu' ed e' garanzia di piu' sicurezza. Da questo punto di vista penso che tutti debbano sapere che l'idea di una pena senza prospettive di futuro, una detenzione finalizzata a se stessa, non serve".

La presidente della Camera, Laura Boldrini, al termine della sua visita al carcere di Bollate, si e' augurata che la legislatura non finisca prima che venga votata la riforma penale. "La materia penale - ha detto - deve riuscire ad essere discussa e mi auguro che la legislatura non finisca prima che quel provvedimento venga, quanto meno, votato, perche' e' importante dare un segnale in questa direzione".

Boldrini ha spiegato che al Senato ci sono diversi provvedimenti che "dovrebbero essere vagliati e discussi, che dovrebbero essere votati prima della fine della legislatura". Tra questi c'e' anche "quello della materia penale - ha proseguito la presidente della Camera - e quello della prescrizione, che e' un altro tema che sta a cuore a tutti gli italiani, perche' quando un processo finisce per prescrizione e' un fallimento dello Stato".