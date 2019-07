Carceri: Manuel Agnelli e Rodrigo d'Erasmo incontrano minori Beccaria

Incontro al carcere minorile Beccaria di Milano fra Manuel Agnelli, Rodrigo d'Erasmo e i giovani detenuti. L'iniziativa si e' svolta "su input del procuratore del Tribunale per i minorenni di Milano Ciro Cascone". "La direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia - spiega una nota - ha chiesto all'artista Manuel Agnelli di dedicare una giornata ai ragazzi dell'Istituto Penale per i Minorenni C. Beccaria di Milano. Obiettivo dell'iniziativa e' la condivisione, in una dimensione di scambio interattivo, di esperienze musicali in grado di veicolare messaggi educativi attraverso il linguaggio e l'attrattiva che il mondo musicale ha per i giovani". Il programma della giornata ha previsto la presenza presso l'Istituto minorile milanese, dalle ore 10,00 alle 18,00, di Agnelli, musicista rocker, produttore discografico e scrittore, fondatore della Band Afterhours, e Rodrigo D'Erasmo, violinista, compositore, polistrumentista, componente della band, che condurranno nella mattinata un workshop con i ragazzi che gia' frequentano il laboratorio musicale interno dell'Istituto, guidandoli nella preparazione di alcune esecuzioni artistiche che verranno esibite nel pomeriggio presso il Teatro Beccaria, coinvolgendo tutti i giovani dell'Istituto.

"Gli artisti - si legge ancora nella nota- hanno aderito all'iniziativa con grande entusiasmo, auspicando la massima partecipazione da parte dei ragazzi, tanto da voler condividere con loro anche il momento del pranzo. I musicisti solleciteranno in termini espressivi, attraverso un linguaggio vicino agli adolescenti, le loro emozioni e potenzialita' nel campo della musica. La scelta di svolgimento nel periodo estivo, conferisce un valore aggiunto alla proposta degli artisti, in quanto in tale periodo risulta piu' difficile per i ragazzi "gestire emotivamente" le limitazioni della liberta'. All'esibizione pomeridiana assisteranno Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Cristina Maggia, presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia, Valentina Paletto, magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Milano e Francesca Perrini, dirigente del centro per la Giustizia minorile per la Lombardia".