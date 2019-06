Carroponte: la "Festa delle scuole più grande d'Italia"

Il nome dice tutto: al Carroponte di Sesto San Giovanni sabato 8 giugno si svolgerà la "Festa delle scuole più grande d'Italia". Per celebrare la chiusura delle scuole, un evento in grande stile che arriva dopo il successo dei party "Apocalypse". "Non sarà la classica festa di chiusura delle scuole" spiegano gli organizzatori "ma sarà un vero Festival che sconvolgerà per sempre il modo di fare festa".

Partenza alle 14 con dj set sino alle 15, quindi mega schiuma party sino alle 18.30. A seguire, nuovo dj set prima del live di Vale Pain! A seguire ancora dj set, quindi Willy El Coyote, Khari, Tek&Simo. Special guest in conclusione Andrea Damante. Il party avrà un aftershow al Vip club Disco Hotel, non lontano dal Carroponte. QUI le info sui biglietti