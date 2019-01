Casa: a Milano prezzi in salita, +0,7% in sei mesi

La casa a Milano vale 5.078 euro al metro quadro, +0,7% in sei mesi, +1,3% in un anno. In 49 zone i prezzi oggi sono piu' alti rispetto a un anno fa, in 12 uguali, in 9 in calo.

Crescono di piu' in un anno le zone in prossimita' delle stazioni, come Centrale, Cadorna, Lambrate, vicino alle Universita' come Cattolica e Bovisa, alla Fiera, ma anche le zone dello shopping e dello svago di Buenos Aires, Porta Romana, Brera e le centrali Cairoli e Cordusio. Ma cala Quarto Oggiaro, -10% in cinque anni e -7% in sei mesi.

Sono questi i dati che emergono dalla "Rilevazione dei prezzi degli Immobili della Citta' Metropolitana di Milano" sul secondo semestre 2018, realizzata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, attraverso una Commissione di rilevazione composta dalle principali Associazioni di Categoria ed Ordini Professionali del settore. A Milano si valorizzano di piu' le zone est e ovest con circa +2% in un anno, poi centro e sud con +1%, stabile la zona nord. Si va da 9.925 euro/mq del centro storico (+1,3% in un anno) a 5.077 del settore ovest (+1,8% in un anno) a 4.500 del settore est (+2% in un anno) a 4.101 del settore nord, +0,3% e 3.850 del settore sud, +1,2%

"Continua la ripresa del mercato della casa a Milano, siamo in presenza di un dato costante negli ultimi anni", ha dichiarato Marco Dettori, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente di Assimpredil Ance. Bene Cairoli, Cordusio, Brera, Buenos Aires e Centrale, Cadorna, Lambrate, zona Universita' Cattolica e Bovisa Politecnico, Porta Romana e Fiera.

Nel centro trainano Cairoli e Cordusio, dove ci sono nuove situazioni immobiliari e la zona dello svago e dell'arte intorno a Brera. Nel settore est trainano la crescita, la zona Lambrate, Libia e Cirene intorno a Porta Romana. Nella zona ovest cresce di piu' la zona Leopardi, Boccaccio e Pagano, oltre la stazione di Cadorna con +3%, Fiera e Sempione, con l'area di City Life con +3%, Inganni con +4%. A sud crescono del 3% le zone di Famagosta e zona Barona, quartiere Sant'Ambrogio e Ortles - Cermenate. Nel settore nord traina Bovisa Politecnico con +5%, la zona dello shopping di Buenos Aires e le aree intorno alla stazione Centrale con +4%. "Sono poche le zone che registrano un calo in citta' e, in generale, i prezzi tengono meglio rispetto al passato", ha dichiarato Beatrice Zanolini, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Milano. Le zone piu' economiche sono: Salomone, Trenno, Ronchetto, Quarto Oggiaro, Musocco.

Le case meno care, con 2.600 ero al mq sono a Baggio- Salomone, Trenno, Ronchetto, Quarto Oggiaro, Musocco. Poi seguono Axum, Inganni, Gratosoglio, via Padova, Corvetto, Lambrate e Bruzzano, tutte con meno di 3 mila euro al mq. Crescono anche gli affitti in sei mesi. I maggiori aumenti riguardano il centro, dove crescono intorno al 10% monolocali e bilocali: da 800 a 1100 euro al mese i monolocali, da 900 a 1400 i bilocali. Nella cerchia dei Bastioni e Circonvallazione crescono rispettivamente del 10% e del 13% gli affitti dei bilocali, ora tra 750 e 900 euro al mese nei Bastioni e da 500 a 800 euro in Circonvallazione. I trilocali crescono in Circonvallazione del 10% e in periferia del 7%, da 90 a 130 euro al metro quadro all'anno i primi e da 55 a 95 euro al metro quadro all'anno gli altri.