Casa: vendite e meno spese, Aler Milano migliora

Contenimento delle spese amministrative e vendite del patrimonio sono in linea con quanto previsto dal piano di risanamento dell'Aler di Milano. A spiegarlo e' l'assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilita' di Regione Lombardia Stefano Bolognini.

La giunta regionale, su proposta dello stesso Bolognini, ha approvato gli esiti dell'istruttoria della direzione generale sullo stato di avanzamento del piano di risanamento di Aler Milano relativo al primo semestre 2018. Le alienazioni del primo semestre 2018 sono risultate pari a 270 unita' immobiliari per un importo di 24,7 milioni di euro, mentre l'organico e' passato dalle 981 unita' del 2017 alle 973 unita' al maggio 2018. Si e' proceduto poi a una riorganizzazione delle sedi e del personale che ha potenziato la presenza sul territorio e la vicinanza al cittadino con una nuova suddivisione territoriale dell'Azienda in sei Unita' Operative Gestionali. Ed e' "prossima" la definitiva dismissione della societa' partecipata Asset: e' stato infatti individuato un percorso di fusione per incorporazione, dal quale si stimano minori costi di gestione pari ad almeno 140.000 mila euro annui, che facilitera' il percorso di alienazione e valorizzazione del patrimonio mediante la diretta conduzione delle operazioni da parte di Aler Milano.

Inoltre, fa sapere l'assessorato alle Politiche sociali, sono state attivate alcune azioni per la maggiore sostenibilita' del debito: rinegoziazione dei tassi debitori con un risparmio previsto annuo di circa 300 mila euro; riduzione dei debiti verso i fornitori, passati dai 103 mila euro del 2014 ai 72 mila euro del 2017; riduzione dell'esposizione per mutui, passati dai 234 milioni di euro del 2014 ai 188 milioni di euro del 2017. Palazzo Lombardia sottolinea anche che la morosita', per quanto ancora elevata, e' passata dal 32% del 2015 al 29% del primo semestre 2018.

La Regione ha varato poi una serie di provvedimenti di piu' ampio respiro volti a sostenere il risanamento di Aler, come il sostegno a recuperi e riqualificazioni, contributo di solidarieta' e azzeramento dell'Irap. "Siamo consapevoli - ha sottolineato l'assessore Bolognini - che permangono alcune criticita' su specifiche tematiche ma i risultati ottenuti sino ad oggi segnano una svolta rispetto al passato e sono qualcosa di concreto e importante su cui intendiamo proseguire il lavoro. La volonta' e lo sforzo congiunto tra l'Azienda e Regione Lombardia hanno infatti consentito di individuare un percorso che possa andare nella direzione di un miglioramento strutturale delle principali variabili aziendali".