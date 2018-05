Casaleggio Associati, il futuro dell'ecommerce alla Fondazione Cariplo

CASALEGGIO ASSOCIATI: GIOVEDì 10 MAGGIO PRIMO APPUNTAMENTO CON IL FUTURO DELL’E-COMMERCE ALLA FONDAZIONE CARIPLO DI MILANO

Giovedì 10 maggio 2018, la Fondazione Cariplo di Milano ospiterà la prima delle due tappe di E-commerce in Italia 2018, Futuro ed Evoluzione dell'e-commerce dal 2018 al 2028, l’appuntamento 2018 dell’annuale convegno di settore organizzato dalla Casaleggio Associati.Riflettere e analizzare il presente, il futuro, le prospettive e i cambiamenti in atto nell’e-commerce: questo è l’ambizioso programma della giornata in via Romagnosi, che grazie al contributo attento e competente dei big del settore vuole offrire un’anteprima di quello che ci aspetta nei prossimi anni.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 10 con la presentazione di Davide Casaleggio del Report “E- commerce 2018”, un focus approfondito sul mercato e-commerce italiano dal punto di vista di numeri, trend e strategie. L’AD della Casaleggio Associati darà poi una visione futura di quello che attende l’e-commerce nei prossimi 10 anni in un’intervista con il direttore della sezione economica del Corriere della Sera Daniele Manca, a cui seguirà il prezioso del Professor Roberto Poli, docente universitario e Presidente della start up Skopìa.

Nella seconda parte del convegno, sarà il direttore di Wired Federico Ferrazza a condurre i lavori, avventurandosi nel complesso mondo dell’e-commerce moderando una tavola rotonda d’eccezione: Leonardo Pinalli di Profumerie Pinalli, Luca Garini di Stroili Oro, Federico Sargenti di Supermecato24, Patrizio Venchi di Ruffinoni, Sara Caleffi di Amazon e tanti altri esperti si confronteranno e discuteranno cercando di far chiarezza sul futuro che attende imprese ed aziende.La giornata si concluderà con una sessione dedicata alle aziende del futuro, con protagoniste le startup innovative Deesup, Filo, Yakkyos elezionate grazie alla partnership con Luiss Hub, l’incubatore dell’Università Luiss Guido Carli.

Il programma completo sarà presto disponile sul sito https://www.casaleggio.itCasaleggio Associati offre servizi di consulenza strategica per la presenza in Rete in base alle esigenze e al settore di riferimento dei propri clienti, con l’obiettivo di indirizzare le aziende nelle scelte in ambito digitale e nella definizione degli obiettivi misurabili in termini di ritorno economico.