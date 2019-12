Casaleggio: "Commissione fondi ai partiti? Non mi preoccupa"

La possibile istituzione di una commissione parlamentare sui fondi ai partiti, e l'intenzione di Matteo Renzi di indagare anche sulla Casaleggio "assolutamente non preoccupano". Lo ha affermato Davide Casaleggio, prima dell'inizio del convegno "Il futuro delle imprese e del lavoro con l’avvento della Quarta Rivoluzione Industriale", incontro a porte chiuse a Palazzo Stelline che ha chiuso il primo dei due giorni della nuova edizione di Italia Direzione Nord. La Casaleggio, ha spiegato "non e' una fondazione. Non e' una fondazione politica".