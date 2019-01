CasaPound: oltre un migliaio a presidio antifascista a Sesto

Sesto San Giovanni risponde con una piazza affollatissima, gremita da oltre un migliaio di persone, che sventolano le bandiere rosse di rifondazione e anche quelle del Pd, al convegno di CasaPound che si terra' stasera in uno spazio comunale.

Sono arrivati in tanti al presidio in piazza della Resistenza, organizzato dal comitato anti fascista dell'ex Stalingrado d'Italia promosso dall'Anpi per dire 'no' ai neo fascisti in uno spazio pubblico. In prima fila ci sono la presidente nazionale Carla Nespolo insieme al presidente provinciale di Anpi Milano, Roberto Cenati, e alcuni esponenti del Pd, come il deputato Emanuele Fiano. Che nel suo intervento avverte "non e' mai finita la battaglia per la liberta', ce lo dice il risveglio dei gruppi neo fascisti in Europa. Dobbiamo ricordare quanto martirio c'e' voluto per sconfiggere il fascismo e la dittatura. La democrazia e la liberta' non sono un fatto della storia ma di oggi, perche' anche oggi vengono calpestati quei valori".

Da parte dell'Anpi si rinnova oggi, un appello gia' fatto al governo precedente. "Come Anpi, insieme ad altre 22 associazioni, laiche, cattoliche e sindacali, avevamo chiesto lo scioglimento di queste formazioni" di estrema destra "anche al precedente governo - spiega Nespolo - . Rilanciamo questa richiesta anche al nuovo, senza molte illusioni". "So che anche tra gli elettori che hanno votato i partiti che sono in questo governo c'e' disagio e disapprovazione. A loro voglio rivolgermi in particolare - sottolinea - agli amici dei 5 stelle: 'fate sentire la vostra voce'. Questa deriva razzista e fascista del nostro paese e' pericolosa. Noi non vogliamo essere da soli, ma tutti insieme nella difesa della democrazia e della liberta' in Italia".

E ancora: "Si vergognino quelle forze politiche presenti in parlamento che danno a queste forze fasciste copertura e voce, sono loro che tradiscono i valori della Costituzione". Sebbene ci sia stata una anche petizione che ha raccolto oltre 7 mila firme contro la presenza di CasaPound stasera nella sala di proprieta' del Comune a Sesto, il convegno si fara'. Il titolo e' "Nessuna Europa e' possibile se non ci liberiamo dell'Unione Europea".