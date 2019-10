Cascina Gobba: incidente tra auto e tir, 2 morti

Due persone sono morte a causa di un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale est, nei pressi dell'uscita Cascina Gobba di Milano. Nell'incidente, che ha bloccato per alcune ore il traffico, sono state coinvolte due auto, un tir e un furgone. In una delle due c'erano le vittime mentre sull'altra era presente un ragazzo di 26 anni trasportato al San Raffaele in codice giallo. Sul posto sono intervenuti il 118, due ambulanze, un'auto medica, i vigili del fuoco e la polizia stradale che sta ricostruendo le dinamiche di quanto accaduto.