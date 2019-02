Case a Milano, il prezzo del mattone aumenta in tutte le zone. La mappa

IMPRESE.LAVORO.COM - Milano – Gli ultimi dati relativi all’andamento del mercato immobiliare evidenziano una distanza crescente fra le performance rilevate a Roma e quelle di Milano: nella Capitale il mattone stenta a ripartire mentre il capoluogo meneghino registra valori in costante aumento. Questa situazione si riflette anche sull’andamento del mercato nei singoli quartieri. Secondo il focus di Immobiliare.it (https://www.immobiliare.it) che ha puntato la lente sulle zone delle due metropoli, a Milano tutte le aree sono coinvolte nel trend di crescita dei prezzi, mentre a Roma più di un’area su tre registra valori in stallo o in diminuzione rispetto all’anno scorso. Il quartiere milanese che ha registrato la miglior performance nel corso degli ultimi dodici mesi è quello di Città Studi, dove i valori del residenziale, complice una domanda in costante aumento, sono saliti del 20% (4.595 euro/mq).

Seguono con una crescita del 15% i quartieri di Istria-Maggiolina e di Cimiano-Adriano-Crescenzago, con valori al metro quadro pari rispettivamente a 3.641 euro e 2.573 euro. Sono più contenute le oscillazioni rilevate nei primi tre quartieri romani saliti sul podio delle miglior performance immobiliari: la prima è la zona dei Colli Albani-Appio Latino, dove i prezzi in un anno risultano aumentati del 13% (4.045 euro/mq). A seguire si trovano, a pari merito, le più centrali Aventino-San Saba-Caracalla (6.371 euro/mq) e Testaccio-Trastevere (6.031 euro/mq), dove i valori sono cresciuti dell’11%, e la zona di Trigoria-Castel Romano (2.083 euro/ma), trascinata dagli interventi di nuova costruzione. Al terzo posto, con un aumento del 10%, si trova l’area di Monteverde-Gianicolense-Colli Portuensi (4.197 euro/mq). Dati alla mano, una casa vista Duomo batte per valore un’abitazione con affaccio sul Colosseo: all’ombra della Madonnina la spesa media al metro quadro da mettere in conto è di 9.184 euro mentre al centro di Roma la cifra si ferma a 7.865 euro/mq. A Milano le tre aree meno care in assoluto registrano comunque valori in aumento, rispetto all’anno scorso, e i prezzi medi risultano sempre al di sopra dei 2.000 euro/mq. La più economica è l’area di Baggio-Bisceglie-Olmi dove, a fronte di un aumento annuale del 5%, i prezzi si attestano a 2.286 euro/mq. A seguire si trova il quartiere di Affori-Bovisa in cui, dopo un incremento del 9%, i valori hanno raggiunto la media di 2.503 euro/mq. La terza zona meno cara di Milano è la già citata Cimiano-Adriano-Crescenzago.