Case popolari: 18 milioni della Regione per ristrutturare 1200 alloggi

Daniele Bonecchi per IMPRESE-LAVORO.COM



Milano – L’aveva promesso in campagna elettorale e a pochi giorni dall’insediamento della sua giunta, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha varato un efficace provvedimento a favore dell’edilizia pubblica. Un tempo case popolari, oggi, il patrimonio dell’Aler di Milano, l’azienda guidata da Angelo Sala, ha bisogno di una forte iniezione di risorse per ristrutturare gli appartamenti destinati alle fasce sociali più deboli. L’assessore alle Politiche sociali e abitative Stefano Bolognini, già assessore alla Sicurezza, Polizia provinciale, Protezione civile, Prevenzione, Turismo della Provincia di Milano) ha portato in giunta un primo intervento da 18 milioni di euro destinato a riqualificare 1200 alloggi popolari, oggi sfitti proprio perché semi inagibili. Una vera boccata d’ossigeno in un settore, quello dell’edilizia popolare, che ha bisogno di grandi attenzioni. “Una scelta che, oltre a restituire a chi ne ha bisogno centinaia di alloggi – spiega Bolognini – è un forte deterrente contro le occupazioni abusive, che rappresentano un grave punto di degrado di molti quartieri”. E la sicurezza – accanto ad un forte impegno per realizzare nuovi alloggi – è la cifra dell’impegno dell’Aler di Milano, guidata da Sala. Da settimane sono attive le “ronde” volute dalla società regionale per il “nuovo servizio dedicato alla sicurezza nelle periferie”, spiega l’azienda. Si tratta di una ventina di agenti “in azione 24 ore su 24, l’azienda ha adottato un sistema integrativo di vigilanza privata, composto da due pattuglie notturne con il compito di presidiare le zone più a rischio della città”. L’intervento approvato oggi dalla giunta regionale servirà a ristrutturare 700 alloggi dell’Aler di Milano, per un importo di oltre 10 milioni. Ma non saranno trascurate le altre città lombarde. A Brescia, Cremona e Mantova, con 2,4 milioni verranno ripristinati 162 alloggi; a Varese, Como, Monza e Brianza e Busto Arsizio saranno resi abitabili 154 case popolari con una spesa di 2,3 milioni; a Bergamo, Lecco e Sondrio, con 1,5 milioni saranno restituiti all’abitabilità 103 alloggi. Infine a Pavia e Lodi 80 case popolari saranno messe in ordine con 1,2 milioni di spesa.