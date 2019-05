Case popolari Milano: frutta e pane distribuiti gratuitamente

IMPRESE-LAVORO.COM Milano Contro lo spreco alimentare, a favore delle persone che vivono nelle case popolari del Comune, parte oggi un nuovo servizio di distribuzione di pane e frutta fresca attivato da MM e Milano Ristorazione con la collaborazione degli inquilini. I caseggiati coinvolti, almeno in questa prima fase sperimentale, sono tre: quello di via Saint-Bon, quello delle vie Zoagli-Cittadini e quello di via Cogne. I Comitati inquilini di questi gruppi di edifici, su base volontaria, tre giorni la settimana raccoglieranno le eccedenze di pane e frutta presso le scuole primarie del proprio quartiere, evitando così che finiscano al macero, e le distribuiranno fino ad esaurimento e a titolo gratuito in giorni ed orari prestabiliti presso i locali del Comitato a tutti gli inquilini che si presenteranno per farne richiesta.

Il primo caseggiato a partire con il servizio è quello di via Zoagli-Cittadini, dove la distribuzione avverrà nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 16,30 alle 18,30. Domani sarà invece la volta di via Cogne 4 e di via Saint Bon 6: qui la distribuzione è programmata in entrambi i casi per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16:30. L'iniziativa continuerà fino alla chiusura delle scuole, il 7 giugno per riprendere poi a settembre, con l'avvio del nuovo anno scolastico. "Spero che le famiglie apprezzino questo nuovo servizio - chiosa l'assessore alla Casa Gabriele Rabaiotti - così come ritengo molto importante poter contare sulla collaborazione preziosa dei Comitati inquilini. Capiremo insieme quali saranno stati i risultati, e quindi come procedere e ampliare l'iniziativa. Inoltre, stiamo lavorando su altri progetti: abbiamo per esempio raccolto la disponibilità di un gruppo di pediatri del Policlinico con il quale stiamo immaginando un percorso di formazione e informazione nei quartieri delle nostre case popolari sui temi della salute delle bambine e dei bambini".