Case popolari, Rabaiotti: "103 milioni per l'obiettivo zero case vuote"

Gabriele Rabaiotti

Case popolari di Milano: 103 milioni per recuperare 3200 alloggi sfitti



Case popolari del Comune di Milano: l'assessore Gabriele Rabaiotti ha fatto il punto davanti alla commissione Casa di Palazzo Marino. Nell'ultimo triennio le occupazioni risultano essere state 27, a fronte di ben 550 sgomberi. Le case occupate sono così al momento 1181, mentre nel 2015 erano 1762. L'Amministrazione, assieme ad MM che gestisce gli immobili, punta a raggiungere l'obiettivo "zero case vuote". Come? Investendo in quattro anni 103 milioni di euro per recuperare circa 3200 alloggi attualmente sfitti. Già quasi un migliaio saranno recuperati e riassegnati entro il 2018. "C’è bisogno – ha commentat l'assessore - di una sponda politica regionale e nazionale, altrimenti ogni anno non si possono mettere risorse straordinarie per il recupero dello sfitto". La morosità incide oggi per 126 milioni di euro.