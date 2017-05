Case popolari, svolta MM-Aler. Sinergia, ma niente fusione. Inside

Case Aler in Corvetto

Di Fabio Massa

E’ stato un primo incontro preliminare decisamente positivo quello tra Comune di Milano, Regione Lombarda, MM Spa e Aler, volto a cercare sinergie nella gestione delle case popolari.



Come è noto il patrimonio abitativo del comune di Milano è gestito da MM Spa, mentre quello di Regione Lombardia è gestito da Aler. Nel meeting di oggi, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it è stata esclusa una ipotetica fusione tra le due società. Un’idea (che come scrisse Affari era irrealizzabile) che aveva tenuto banco questa estate dopo le parole di Roberto Maroni e di Beppe Sala che evocavano maggiore integrazione. Tuttavia l’integrazione, più che societaria può essere a livello di servizi. E proprio su questo schema di lavoro si sono confrontati oggi il Governatore Maroni, il sindaco Sala, l’Assessore alla Casa di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, l’Assessore alla Casa del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, il presidente di MM Spa, Davide Corritore e il presidente di Aler Angelo Sala.



L’incontro tra MM e Aler è anche un primo concreto segnale di disgelo nei rapporti che si erano fatti tesi (con altri attori in campo) all’indomani del conferimento del patrimonio comunale a MM. Ora invece, pur escludendo la fusione, sembra tornato il sereno. Si terrà un nuovo incontro fra due settimane. Sul tavolo la questione del portierato, delle sinergie che possono essere messe in campo sulla sicurezza.