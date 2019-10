Case tremano per vibrazioni stradali. Residenti: 'Autista del bus 94 rallenta'

Si fanno sempre più frequenti le proteste dei cittadini milanesi su un tema molto sentito: le vibrazioni stradali provocate dai mezzi pubblici. Questa volta a far discutere è la linea 94. Con il deterioramento del fondo stradale, al passaggio dei mezzi pesanti e di trasporto pubblico, vengono prodotte vibrazioni che si trasmettono anche alle strutture portanti dei palazzi adiacenti la strada facendo tremare le pareti delle abitazioni.

«Autista del bus 94 a passo d’uomo sul pavè per favore sempre giorno e notte. Le case tremano, siamo preoccupati» questo lo striscione appeso lungo il percorso dell'autobus. Non è il primo episodio del genere, erano comparsi altri striscioni più di un anno fa sui balconi di un palazzo in zona Sant’Agostino con la scritta: «Autobus 94 per favore rallenta».

Il passaggio degli autobus ha creato avvallamenti nei pressi dei binari del tram. I cittadini della zona hanno mandato una lettera al Comune chiedendo di intervenire per normalizzare la situazione ma per ora non ci sono stati lavori risolutivi. Quel che i residenti si auspicano è di ottenere un percorso alternativo per il bus 94 oppure il ripristino del fondo stradale per evitare le vibrazioni a ogni passaggio. In attesa che si intervenga, è auspicabile che i mezzi viaggino a non più di 30 chilometri all'ora.