Caserta, coniugi disabili chiedono "asilo" al sindaco di Milano



Un appello dignitoso ma allo stesso tempo dai toni disperati per avere maggiore assistenza da parte delle istituzioni. E' quello che scrivono Giustina Massaro e Pasquale Gallo, due coniugi colpiti da Poliomelite pochi mesi dopo la nascita, che si rivolgono, con una lettera aperta, al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dalla loro residenza di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, con la speranza di passare gli anni che ancora restano da vivere in una condizione meno difficile: “Chiediamo al Sindaco di Milano di accoglierci nel comune dove abbiamo già passato un’infanzia felice, perché Trentola Ducenta non è un paese per disabili”.



La vicenda viene raccontata da Raffaele Sardo sulle pagine de la Repubblica, dove la coppia racconta gli anni passati a Milano, città che li ha anche fatti conoscere: “Negli anni milanesi – scrivono ancora nella lettera aperta a Sala – siamo stati ospiti della struttura Don Gnocchi, poiché affetti da poliomielite, che ci ha poi costretti a vivere una intera vita con la disabilità. Disabilità di per sé molto grave e invalidante, ma, sino a quando eravamo a Milano, grazie all’assistenza e ai servizi cittadini, non ne avvertivamo il peso, così come lo avvertiamo oggi. Un macigno che ci rende invivibile e faticosa l’esistenza. Per questo, non volendo disprezzare la Campania, nostra terra natia – continua la lettera - che pur essendo meravigliosa per molti aspetti, sul piano dell’assistenza e dei servizi sanitari ed in particolare per i disabili, è anni luce indietro rispetto a Milano e alle altre città europee".