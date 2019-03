Casinò di Campione: Corte d'Appello di Milano annulla il fallimento

Il fallimento del Casino' di Campione e' stato annullato. Cosi' ha deciso la quarta Corte d'Appello civile di Milano accogliendo il ricorso del comune di Campione d'Italia, del Casino' Campione d'Italia e della Banca Popolare di Sondrio. E' da rivedere quindi la sentenza con cui il Tribunale di Como aveva dichiarato il fallimento del Casino' lo scorso luglio. Il provvedimento di oggi prevede quindi il rinvio del procedimento davanti ai giudici fallimentari comaschi. Per i giudici milanesi la domanda era inammissibile e di conseguenza anche la sentenza di fallimento deciso 8 mesi fa non e' "in regola".